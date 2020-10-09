Олександр Турчинов. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n144952-venedyktova-zavela-spravu-na-turchynova-za-vkazivkou-opzj-u-chomu-zvynuvachuut-eks-spikera.html

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Амністія для бойовиків на Донбасі стала притичиною між представниками влади часів Петра Порошенка і народними депутатами партії «Опозиційна платформа — За життя».

Народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін заявив, що Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо колишнього спікера Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.



Турчинова звинувачують у незаконній відмові виконувати мінські угоди у частині амністії учасникам війни на Донбасі. Зазначається, що проведення досудового розслідування доручено Державному бюро розслідувань.





Сам Турчинов назвав «не дивним» той факт, що Офіс генпрокурора виконує завдання «п'ятої колони» і відкриває справи на замовлення від ОПЗЖ. Він додав, що його позиція з приводу амністії бойовиків залишається незмінною.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Турчинов вважає, що кримінальні провадження проти опозиції — ніщо інше, як пряме замовлення чинної влади.

Проти представників опозиції відкрито два десятки справ, але серйозних звинувачень проти фігурантів виробництв у слідчих немає. У партії «Європейська солідарність» вважають це репресіями.