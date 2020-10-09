Погода в Україні на 10 жовтня. Фото: Pixabay

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Погода в Україні 10 жовтня очікується здебільшого тепла, у деяких областях синоптики прогнозують дощі. Температура повітря прогріється до +23°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 14−23° вище нуля. Ночі цієї доби будуть прохолодними — 9−16° вище нуля. Вітер обіцяють східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 10 жовтня буде сонячною, без опадів. Вночі повітря прогріється до 11−13° тепла, а вдень — 17−19° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується помірно тепла та сонячна. Можлива мінлива хмарність. Температура повітря вночі складе 9−11° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 17−19° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть дощовими, але теплими. Температура повітря вночі складе 16−18° тепла, а вдень повітря прогріється до 20−22° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується сонячна, але небо час від часу буде затягуватися хмарами. Температурні показники будуть такими: уночі 8−10° тепла, а вдень — 14−16° вище нуля.

Погода в Карпатах 10 жовтня буде сонячною та теплою. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 8−9° тепла, а вдень 16−18° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 10 жовтня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не спостерігатимуться.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гідрометцентр спрогнозував погоду на жовтень.