Погода в Украине 10 октября. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 10 октября ожидается в основном теплая, в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха прогреется до +23°.

Днем столбики термометров покажут 14−23° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными — 9−16° выше нуля. Ветер обещают восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 10 октября будут солнечной, без осадков. Ночью воздух прогреется до 11−13° тепла, а днем составит 17−19° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется умеренно теплая и солнечная. Возможна переменная облачность. Температура воздуха ночью составит 9−11° тепла, а днем столбики термометра поднимутся до 17−19° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут дождевыми, но теплыми. Температура воздуха ночью составит 16−18° тепла, а днем воздух прогреется до 20−22° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется солнечная, но небо время от времени будет затягиваться облаками. Температурные показатели будут следующими: ночью 8−10° тепла, а днем — 14−16° выше нуля.

Погода в Карпатах 10 октября будет солнечной и теплой. Столбики термометров в темное время суток покажут 8−9° тепла, а днем 16−18° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 10 октября прогнозируется спокойная. Магнитные бури не ожидаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что Гидрометцентр спрогнозировал погоду на октябрь.