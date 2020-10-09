Карантинные зоны. Фото: Багнет

https://racurs.ua/n144950-spisok-stran-krasnoy-zony-obnovil-minzdrav-tablica.html

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Министерство здравоохранения Украины обновило список стран «красной» зоны. В обновленный список вошли 46 стран, тогда как две недели назад в него входили 50 стран.

Странами «красной зоны» оказались Черногория, Израиль, Испания, США, Молдова и Франция. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



В «зеленую зону» вошли Венгрия, Мальта, Чили и Ливия. В ней также остаются Турция, Египет, Албания, Грузия, РФ, Словакия, Греция, Италия, Беларусь, Казахстан, Польша, Кипр.





Отметим, что в зеленый список включают те государства, где показатель распространения коронавируса меньше, чем на территории Украины. По состоянию на 9 октября в Украине он составляет 143,4, на 100 тыс. населения. В конце прошлого месяца этот показатель составил 109,5, а в начале — 79,6 заболевших на 100 тыс. населения.

В «красную зону» автоматически попадают те страны, которые не публикуют статистику распространения коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, предусматривает разделение районов и городов на зоны, в зависимости от эпидемиологической ситуации в них. Для самой строгой «красной» зоны введут дополнительные ограничения.