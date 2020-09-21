Новые ограничения для «красных» зон вводит Кабмин

Новые ограничения для «красных» зон вводит Кабминhttps://racurs.ua/n144118-novye-ogranicheniya-krasnyh-zon-vvodit-kabmin.htmlРакурс
Карантин в Украине, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, предусматривает разделение районов и городов на зоны, в зависимости от эпидемиологической ситуации в них.
Для самой строгой «красной» зоны вводятся дополнительные ограничения, которые начнут действовать с 00.00 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Соответствующее решение сегодня, 21 сентября, приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
В «красной» зоне находятся:
- город Чоп Закарпатской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
- город Нежин и Носовский район Черниговской области.
С перечнем ограничений можно ознакомиться по ссылке.
Они несколько отличаются в зависимости от района, и в основном касаются пассажирских перевозок, посещения учебных заведений, работы учреждений культуры, спорта, ресторанов и ТРЦ.
Кроме того, в «красной» зоне ограничивается посещение учреждений и заведений, которые предоставляют социальные и реабилитационные услуги.
Напомним, 16 сентября Кабмин обновил требования, согласно которым районы попадают в «красную» и «оранжевую» карантинные зоны.