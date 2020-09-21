Новые ограничения для «красных» зон вводит Кабмин

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n144118-novye-ogranicheniya-krasnyh-zon-vvodit-kabmin.html

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Карантин в Украине, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, предусматривает разделение районов и городов на зоны, в зависимости от эпидемиологической ситуации в них.

Для самой строгой «красной» зоны вводятся дополнительные ограничения, которые начнут действовать с 00.00 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее решение сегодня, 21 сентября, приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В «красной» зоне находятся:

город Чоп Закарпатской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;

город Нежин и Носовский район Черниговской области.

С перечнем ограничений можно ознакомиться по ссылке.

Они несколько отличаются в зависимости от района, и в основном касаются пассажирских перевозок, посещения учебных заведений, работы учреждений культуры, спорта, ресторанов и ТРЦ.

Кроме того, в «красной» зоне ограничивается посещение учреждений и заведений, которые предоставляют социальные и реабилитационные услуги.

Напомним, 16 сентября Кабмин обновил требования, согласно которым районы попадают в «красную» и «оранжевую» карантинные зоны.