Почему дети спят дольше взрослых, выяснили ученые

Сон. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144117-pochemu-deti-spyat-dolshe-vzroslyh-vyyasnili-uchenye.html

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Сон малышей кажется невероятно длинным по сравнению со сном взрослого человека. Группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провела самый полный статистический анализ сна и выяснила, в чем причина такой разницы.

Исследование показало, что роль сна для человека резко меняется в два с половиной года. Такой отдых необходим маленькому телу для того, чтобы строить связи между нейронами внутри мозга. Об этом сообщает Naked science.

Отмечается, что исследователи изучили данные более чем 60 исследований и построили математическую модель того, как сон меняется по мере взросления. В работе учитывали время, которое человек тратит на сон, размер мозга и метаболизм у детей до 12 лет.

В результате исследования специалисты выделили два периода в жизни человека. Так, до двух с половиной лет мозг ребенка стремительно развивается, а значительную часть сна занимает быстрая фаза. В это время мозг строит синапсы, которые соединяют нейроны друг с другом.

Однако уже в 2,4 года происходит резкая перемена: большую часть времени ребенок спит в медленной фазе, а главными целями становятся восстановление и поддержание работы мозга. Это связано с тем, что ему больше не нужно формировать так много новых нейронных связей.

Ученые выяснили, что фаза быстрого сна сокращается с возрастом. Новорожденные проводят в ней около 50% своего времени, в 10 лет этот показатель снижается в два раза, а в 50 лет — до 15%.

Напомним, ранее мы сообщали, что недостаток сна отрицательно влияет на эмоциональное состояние человека. Исследование ученых из Норвегии показало, что даже незначительное нарушение сна в течение нескольких дней лишает человека радости и делает его очень импульсивным.