Порошенко прокоммментировал отказ наградить морпеха Журавля, фото — Новынарня

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Ракурс

Офис президента отказался присвоить звание Героя Украины Ярославу Журавлю, морпеху, погибшему в июле во время эвакуации с поля боя тела своего побратима.

Об отказе сообщил сегодня в Днепре пятый президент Украины Петр Порошенко. Выступая на форуме своей политической партии «Европейская солидарность», Порошенко рассказал, что фракция «ЕС» обратилась к Зеленскому с требованием присвоить Журавлю звание Героя Украины.

Когда у Порошенко не дождались ответа из Офиса президента, фракция обратилась к спикеру Рады Дмитрию Разумкову. Тот направил парламентское обращение в Офис президента.

Я был шокирован ответом: эти бюрократы не нашли оснований для присвоения звания Героя Украины Ярославу, — заявил Порошенко.

Он считает, что в Офисе президента «не находят силы и мужества должным образом почтить подвиг».

Изучили обстоятельства гибели, героического поступка не нашли. Как жить тем, кто подписал эту фразу? Они украинцы? Они ничем не отличаются от тех, кто в проекте бюджета-2021 во время войны расходы на армию сократил, — сообщил пятый президент.

Журавель был родом из Верхнеднепровского района.

Напомним, что 13 июля в «серой зоне» под Зайцевым, что рядом с оккупированной Горловкой Донецкой области, во время выполнения боевого задания погиб командир разведывательного взвода морской пехоты Дмитрий Красногрудь. В тот же день российские оккупационные войска с трех сторон вероломно обстреляли группу армейцев, которые должны были осуществить эвакуацию тела павшего офицера.

Во время обстрела получил ранение военнослужащий эвакуационной команды — сержант-разведчик Журавель. Он оставался в «серой зоне». Как показало видео беспилотника, раненый сержант был жив, останавливал себе кровотечение жгутом и искал укрытие.