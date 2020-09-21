Порошенко прокоментував відмову нагородити морпіха Журавля, фото — Новинарня

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Офіс президента відмовився присвоїти звання Героя України Ярославу Журавлю, морпіху, який загинув у липні під час евакуації з поля бою тіла свого побратима.

Про відмову повідомив сьогодні у Дніпрі п’ятий президент України Петро Порошенко. Виступаючи на форумі своєї політичної партії «Європейськ солідарність», Порошенко розповів, що фракція «ЄС» звернулася до Зеленського з вимогою присвоїти Журавлю звання Героя України.

Коли в Порошенка не дочекалися відповіді з Офісу президента, фракція звернулася до спікера Ради Дмитра Разумкова. Той направив парламентське звернення до Офісу президента.

Я був шокований відповіддю: ці бюрократи не знайшли підстав для присвоєння звання Героя України Ярославу, — заявив Порошенко.

Він вважає, що в Офісі президента «не знаходять сили і мужності належним чином вшанувати подвиг».

Вивчили обставини загибелі, героїчного вчинку не знайшли. Як жити тим, хто підписав цю фразу? Вони українці? Вони нічим не відрізняються від тих, хто в проекті бюджету 2021 року під час війни видатки на армію скоротив, — повідомив п’ятий президент.

Журавель був родом з Верхньодніпровського району.

Нагадаємо, що 13 липня в «сірій зоні» під Зайцевим, що поруч з окупованою Горлівкою на Донеччині, під час виконання бойового завдання загинув командир розвідувального взводу морської піхоти Дмитро Красногрудь. Того ж дня російські окупаційні війська із трьох сторін віроломно обстріляли групу армійців, які мали здійснити евакуацію тіла полеглого офіцера та мали розрізнювальне екіпірування гуманітарної місії — білі шоломи, жилети й пов’язки.

Під час обстрілу отримав поранення військовослужбовець з евакуаційної команди — сержант-розвідник Журавель. Він залишався в «сірій зоні». Як засвідчило відео з безпілотника, поранений сержант був живий, зупиняв собі кровотечу джгутом та шукав укриття.