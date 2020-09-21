Порошенко про владу Зеленського — Підлітки сіли за штурвал літака, де ми пасажири

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Петро Порошенко, екс-президент та лідер політсили «Європейська солідарність», під час представлення своєї команди на місцевих виборах у Дніпрі виступив із критикою на адресу чинного глави держави Володимира Зеленського та його оточення.

Вірус Зе-19 — це найстрашніша епідемія, з якою доведеться боротися країні. Ви нагадуєте підлітків, які вирішили політати на сучасному літаку. Бо вважали, що головне — прорватися до штурвалу. Але ми в цьому літаку пасажири, — заявив Порошенко 21 вересня.

Також він розкритикував надмірні витрати, які, за його словами, дозволяє собі Зеленський та провладна команда. Зокрема, колишній глава держави нагадав про обіцянку президента їздити на велосипеді.