Порошенко про владу Зеленського: Підлітки сіли за штурвал літака, де ми пасажириhttps://racurs.ua/ua/n144114-poroshenko-pro-vladu-zelenskogo-pidlitky-sily-za-shturval-litaka-de-my-pasajyry.htmlРакурс
Петро Порошенко, екс-президент та лідер політсили «Європейська солідарність», під час представлення своєї команди на місцевих виборах у Дніпрі виступив із критикою на адресу чинного глави держави Володимира Зеленського та його оточення.
Вірус Зе-19 — це найстрашніша епідемія, з якою доведеться боротися країні. Ви нагадуєте підлітків, які вирішили політати на сучасному літаку. Бо вважали, що головне — прорватися до штурвалу. Але ми в цьому літаку пасажири, — заявив Порошенко 21 вересня.
Також він розкритикував надмірні витрати, які, за його словами, дозволяє собі Зеленський та провладна команда. Зокрема, колишній глава держави нагадав про обіцянку президента їздити на велосипеді.
Порошенко ніколи не їздив на державній машині під час війни… У Зеленського декларація аж тріщить… Голобородько став найдорожчим президентом України, а видатки на субсидії скоротили, — зазначив нардеп.