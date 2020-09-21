Збанкрутілі через карантин українські бізнесмени хлинули до Польщі

Заробітчани. Фото: Економічна правда

https://racurs.ua/ua/n144113-zbankrutili-cherez-karantyn-ukrayinski-biznesmeny-hlynuly-do-polschi.html

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Трудова міграція до Польщі набрала популярності серед українських бізнесменів. Тепер до країни виїжджають здебільшого власники збанкрутілого через карантин середнього та малого бізнесу.

Також після протестів у Польщу хлинули білоруси. Про це повідомляє Аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

Повідомляється, що колишні українські бізнесмени готові влаштовуватися на польські заводи та працювати за робітничим фахом через складну економічну ситуацію в Україні.

За інформацією Аналітичного центру, близько 15% українців, що їдуть на роботу на польські заводи і фабрики, є колишніми власниками бізнесу.

Зі свого боку більш досвідчені у трудовій міграції українці спочатку влаштовуються на робочу вакансію, а після отримання досвіду та опанувавши мову, відкривають у Польщі свій бізнес або шукають більш висококваліфіковану роботу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна і Польща розглядають можливість укладення договору, який би регулював питання, пов’язані з трудовою міграцією сезонних робітників.