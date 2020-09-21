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Ракурс
Миграция. Фото: Экономическая правда

Обанкротившиеся из-за карантина украинские бизнесмены хлынули в Польшу

21 сен 2020, 15:18
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Трудовая миграция в Польшу набрала популярность среди украинских бизнесменов. Теперь в страну выезжают в основном владельцы обанкротившегося из-за карантина среднего и малого бизнеса.

Также после протестов в Польшу хлынули белорусы. Об этом сообщает Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Сообщается, что бывшие украинские бизнесмены готовы устраиваться на польские заводы и работать на рабочих специальностях из-за сложной экономической ситуации в Украине.

По информации Аналитического центра, около 15% украинцев, которые едут работать на польские заводы и фабрики, являются бывшими владельцами бизнеса.


В свою очередь более опытные в трудовой миграции украинцы сначала устраиваются на рабочую вакансию, а после получения опыта и изучения языка открывают в Польше свой бизнес или ищут более высококвалифицированную работу.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина и Польша рассматривают возможность заключения договора, который бы регулировал вопросы, связанные с трудовой миграцией сезонных рабочих.

Источник: Ракурс


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