Гигантский столб вулканического пепла накрыл часть Эквадора — новости мира

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Ракурс

Извержение вулкана Сангай началось в Эквадоре. В воскресенье, 20 сентября, вулкан выбросил столб дыма и пепла на высоту 12,2 км. Об этом свидетельствуют данные Вашингтонского консультативного центра по вулканическому пеплу.

Также сообщается о сильном пеплопаде в провинциях к западу от вулкана. Вчера в Эквадоре прогремело несколько сильных взрывов, сопровождающихся выбросами, пишет Xinhua.

Спутниковые снимки демонстрируют, как над кратером вулкана поднимается облако пепла. Национальная служба по чрезвычайным ситуациям информирует о «сильном выпадении вулканического пепла» в районах провинций Чимборасо и Боливар, а также в провинции Гуаяс на юго-западе и Лос-Риосе на западе. Ожидается накопление 1−3 мм золы, что может негативно повлиять на сельское хозяйство.

Напомним, Сангай — один из самых активных вулканов Эквадора, расположенный на восточном склоне Анд. Гигант постоянно извергается с 1628 года.