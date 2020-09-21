Гігантський стовп вулканічного попелу накрив частину Еквадору — новини світу

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Виверження вулкану Сангай почалося в Еквадорі. У неділю, 20 вересня, вулкан викинув стовп диму і попелу на висоту 12,2 км. Про це свідчать дані Вашингтонського консультативного центру з вулканічного попелу.

Також повідомляється про сильний попелопад у провінціях на захід від вулкану. Вчора в Еквадорі прогриміло кілька сильних вибухів, що супроводжувалися викидами, пише Xinhua.

Супутникові знімки показують, як над кратером вулкана піднімається хмара попелу. Національна служба з надзвичайних ситуацій інформує про «сильне випадання вулканічного попелу» в районах провінцій Чимборасо і Болівар, а також в провінції Гуаяс на південному заході і Лос-Ріосі на заході. Очікується накопичення 1−3 мм золи, що може негативно вплинути на сільське господарство.

Нагадаємо, Сангай — один з найактивніших вулканів Еквадору, розташований на східному схилі Анд. Гігант постійно вивергається з 1628 року.