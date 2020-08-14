Виверження вулкану не завадило індонезійцям зібрати урожай картоплі — дивовижне фото / Фото: Antara Foto/Sastrawan Gintin REUTERS

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Виверження вулкану Синабунг цього тижня почалося на індонезійському острові Суматра — 10 серпня з кратеру вулкану піднявся масивний 5-кілометровий стовп попелу і диму. Проте місцевим мешканцям це не завадило зайнятися сільськогосподарськими роботами й зібрати врожай картоплі.

Жителі провінції Північна Суматра збирають картоплю у час, коли гора Синабунг викидає вулканічний попіл, пише Reuters.

Нагадаємо, у понеділок населені пункти поблизу гори Синабунг накрило вулканічним попелом. Вулкан на півночі острова Суматра гуркоче з 2010 року, а у 2016 році відбулося виверження, котре забрало життя щонайменше сімох осіб.

Синабунг розташовано в одному з найбільш вулканічно активних регіонів світу. Вулкан «спав» впродовж століть, перш ніж прокинувся потужним виверженням у 2010 році.