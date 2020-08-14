Извержение вулкана не помешало индонезийцам собрать урожай картофеля — удивительное фото / Фото: Antara Foto/Sastrawan Gintin REUTERS

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Извержение вулкана Синабунг на этой неделе началось на индонезийском острове Суматра — 10 августа из кратера вулкана поднялся массивный 5-километровый столб пепла и дыма. Однако местным жителям это не помешало заниматься сельскохозяйственными работами и собрать урожай картофеля.

Жители провинции Северная Суматра собирают картофель в то время, когда гора Синабунг выбрасывает вулканический пепел, пишет Reuters.

Напомним, в понедельник населенные пункты близ горы Синабунг накрыло вулканическим пеплом. Вулкан на севере острова Суматра грохочет с 2010 года, а в 2016 году произошло извержение, которое унесло жизни по меньшей мере семи человек.

Синабунг расположен в одном из самых вулканически активных регионов мира. Вулкан «спал» на протяжении веков, прежде чем проснулся мощным извержением в 2010 году.