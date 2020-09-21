Порошенко о власти Зеленского — Подростки за штурвалом самолета, в котором мы пассажиры

https://racurs.ua/n144114-poroshenko-o-vlasti-zelenskogo-podrostki-za-shturvalom-samoleta-v-kotorom-my-passajiry.html

Ракурс

Петр Порошенко, экс-президент и лидер политсилы «Европейская солидарность», во время представления своей команды на местных выборах в Днепре разразился критикой в адрес действующего главы государства Владимира Зеленского и его окружения.

Вирус Зе-19 — это самая страшная эпидемия, с которой придется бороться стране. Вы напоминаете подростков, решивших полетать на современном самолете. Потому что считали, что главное — прорваться к штурвалу. Но мы в этом самолете пассажиры, — заявил Порошенко 21 сентября.

Также он раскритиковал чрезмерные расходы, которые, по его словам, позволяет себе Зеленский и правящая команда. В частности, экс-глава государства напомнил об обещании президента ездить на велосипеде.