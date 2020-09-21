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Порошенко о власти Зеленского — Подростки за штурвалом самолета, в котором мы пассажиры

Порошенко о власти Зеленского: Подростки за штурвалом самолета, в котором мы пассажиры

21 сен 2020, 15:29
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Петр Порошенко, экс-президент и лидер политсилы «Европейская солидарность», во время представления своей команды на местных выборах в Днепре разразился критикой в адрес действующего главы государства Владимира Зеленского и его окружения.

Вирус Зе-19 — это самая страшная эпидемия, с которой придется бороться стране. Вы напоминаете подростков, решивших полетать на современном самолете. Потому что считали, что главное — прорваться к штурвалу. Но мы в этом самолете пассажиры, — заявил Порошенко 21 сентября.

Также он раскритиковал чрезмерные расходы, которые, по его словам, позволяет себе Зеленский и правящая команда. В частности, экс-глава государства напомнил об обещании президента ездить на велосипеде.


Порошенко никогда не ездил на государственной машине во время войны… У Зеленского декларация трещит… Голобородько стал самым дорогим президентом Украины, а расходы на субсидии сократили, — отметил нардеп.

Источник: Ракурс


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