Длительный сон днем ​​опасен для здоровья

https://racurs.ua/n143012-dolgiy-dnevnoy-son-opasen-dlya-zdorovya-uchenye.html

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Дневной сон является обычным явлением во всем мире и, как правило, считается здоровой привычкой. Считается, что он повышает работоспособность и препятствует негативным последствиям недостатка ночного сна.

Однако новое исследование показывает, что спать более часа днем ​​может быть рискованно для здоровья. Об этом сообщает издание EurekAlert со ссылкой на Европейское общество кардиологов.

Исследователи проанализировали имеющиеся данные для оценки связи между дневным сном и рисками для здоровья. Всего были проанализированы данные по более чем 313,6 тыс. участникам более 20 исследований. Около 39% из них спали днем.

Исследование показало, что продолжительный сон (более 60 минут) связан с на 30% большим риском смерти от всех причин и на 34% большей вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с отсутствием дремоты.

В то же время короткий дневной сон (менее 60 минут) не представляло риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты показывают, что короткий сон (особенно тех, кто спит менее 30−45 минут) может улучшить здоровье сердца у людей, которые недостаточно спят по ночам, — подчеркивают исследователи.



Ученые отмечают, что причины, по которым дневной сон влияет на организм, пока еще не установлены.

Напомним, американские ученые установили, когда возник сон.