Долгий дневной сон опасен для здоровья — ученыеhttps://racurs.ua/n143012-dolgiy-dnevnoy-son-opasen-dlya-zdorovya-uchenye.htmlРакурс
Дневной сон является обычным явлением во всем мире и, как правило, считается здоровой привычкой. Считается, что он повышает работоспособность и препятствует негативным последствиям недостатка ночного сна.
Однако новое исследование показывает, что спать более часа днем может быть рискованно для здоровья. Об этом сообщает издание EurekAlert со ссылкой на Европейское общество кардиологов.
Исследователи проанализировали имеющиеся данные для оценки связи между дневным сном и рисками для здоровья. Всего были проанализированы данные по более чем 313,6 тыс. участникам более 20 исследований. Около 39% из них спали днем.
Исследование показало, что продолжительный сон (более 60 минут) связан с на 30% большим риском смерти от всех причин и на 34% большей вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с отсутствием дремоты.
В то же время короткий дневной сон (менее 60 минут) не представляло риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Результаты показывают, что короткий сон (особенно тех, кто спит менее 30−45 минут) может улучшить здоровье сердца у людей, которые недостаточно спят по ночам, — подчеркивают исследователи.
Ученые отмечают, что причины, по которым дневной сон влияет на организм, пока еще не установлены.
Напомним, американские ученые установили, когда возник сон.