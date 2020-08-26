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Владимир Зеленский посетил матч ФК «Кривбасс», скриншот видео

Ради Зеленского задержали на час футбольный матч в Кривом Роге (ФОТО, ВИДЕО)

26 авг 2020, 20:49
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Футбольный матч первого предварительного раунда Кубка Украины между «Кривбассом» и «Черкасщиной» задержали почти на час, чтобы дождаться президента Владимира Зеленского.

Зеленский в этом матче сделал символический первый удар, сообщает издание Sport.ua.

В итоге матч, который должен был начаться в 17.00, стартовал только в 17.50.

Матч, который проходил на стадионе «Шахта Октябрьская», завершился со счетом 4:2 в пользу «Кривбасса».

Это был первый матч футбольного клуба «Кривбасс» после восстановления. В июне Зеленский поручил восстановить этот криворожский клуб. Ответственным за это он назначил народного депутата Юрия Корявченкова — бывшего актера студии «Квартал 95», известного как «Юзик».

«Кривбасс» был возрожден на базе клуба «Гирнык», который играет во второй лиге чемпионата Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Для нас это большое счастье. Это — большой бренд. Я сам еще маленьким мальчиком ходил на все матчи, — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский посетил матч ФК «Кривбасс», скриншот видео


Напомним, презентация восстановленного «Кривбасса» состоялась 20 августа.


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