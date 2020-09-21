Чому діти сплять довше за дорослих, з’ясували вчені

Сон. Фото: Pixabay

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Сон малюків здається неймовірно довгим у порівнянні зі сном дорослої людини. Група вчених з Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі провела найповніший статистичний аналіз сну і з’ясувала, у чому причина такої різниці.

Дослідження показало, що роль сну для людини різко змінюється у два з половиною роки. Такий відпочинок необхідний маленькому тілу для того, щоб будувати зв’язки між нейронами всередині мозку. Про це повідомляє Naked science.

Зазначається, що дослідники вивчили дані понад 60 досліджень і побудували математичну модель того, як сон змінюється під час дорослішання. У роботі враховували час, який людина витрачає на сон, розмір мозку і метаболізм у дітей до 12 років.

В результаті дослідження фахівці виділили два періоди в житті людини. Так, до двох з половиною років мозок дитини стрімко розвивається, а значну частину сну займає швидка фаза. У цей час мозок будує синапси, які з'єднують нейрони один з одним.

Однак вже у віці 2,4 року відбувається різка зміна: більшу частину часу дитина спить у повільній фазі, а головними цілями стають відновлення і підтримання роботи мозку. Це пов’язано з тим, що йому більше не потрібно формувати так багато нових нейронних зв’язків.

Вчені з’ясували, що фаза швидкого сну скорочується з віком. Новонароджені проводять у ній близько 50% свого часу, в 10 років цей показник знижується у два рази, а у 50 років — до 15%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нестача сну негативно впливає на емоційний стан людини. Дослідження вчених з Норвегії показало, що навіть незначне порушення сну протягом декількох днів позбавляє людину радості та робить її дуже імпульсивною.