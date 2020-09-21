Нові обмеження для «червоних» зон запроваджує Кабмін

Нові обмеження для «червоних» зон запроваджує Кабмінhttps://racurs.ua/ua/n144118-novi-obmejennya-chervonyh-zon-zaprovadjuie-kabmin.htmlРакурс
Карантин в Україні, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, передбачає поділ районів та міст на зони, залежно від епідеміологічної ситуації в них.
Для найсуворішої «червоної» зони запроваджуються додаткові обмеження, які розпочнуть діяти з 00.00 22 вересня. Про це повідомляє прес-служба уряду.
Відповідне рішення сьогодні, 21 вересня, ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
У «червоній» зоні перебувають:
- місто Чоп Закарпатської області;
- Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
- місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;
- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
- місто Канів Черкаської області;
- Герцеївський та Кельменецький райони Чернівецької області;
- місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.
З переліком обмежень можна ознайомитися за посиланням.
Вони дещо відрізняються, залежно від району, і здебільшого стосуються пасажирських перевезень, відвідування навчальних закладів, роботи закладів культури, спорту, ресторанів і ТРЦ.
Крім того, у «червоній» зоні обмежується відвідування установ і закладів, котрі надають соціальні та реабілітаційні послуги.
Нагадаємо, 16 вересня Кабмін оновив вимоги, згідно з якими райони потрапляють до «червоної» та «помаранчевої» карантинних зон.