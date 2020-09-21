Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Вікіпедія»

Нові обмеження для «червоних» зон запроваджує Кабмін

21 вер 2020, 16:05
999

Карантин в Україні, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, передбачає поділ районів та міст на зони, залежно від епідеміологічної ситуації в них.

Для найсуворішої «червоної» зони запроваджуються додаткові обмеження, які розпочнуть діяти з 00.00 22 вересня. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Відповідне рішення сьогодні, 21 вересня, ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У «червоній» зоні перебувають:

  • місто Чоп Закарпатської області;
  • Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
  • місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;
  • місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
  • місто Канів Черкаської області;
  • Герцеївський та Кельменецький райони Чернівецької області;
  • місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.

З переліком обмежень можна ознайомитися за посиланням.

Вони дещо відрізняються, залежно від району, і здебільшого стосуються пасажирських перевезень, відвідування навчальних закладів, роботи закладів культури, спорту, ресторанів і ТРЦ.


Крім того, у «червоній» зоні обмежується відвідування установ і закладів, котрі надають соціальні та реабілітаційні послуги.

Нагадаємо, 16 вересня Кабмін оновив вимоги, згідно з якими райони потрапляють до «червоної» та «помаранчевої» карантинних зон.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів