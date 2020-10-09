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У «зелену зону» увійшли Угорщина, Мальта, Чилі і Лівія. У ній також залишаються Туреччина, Єгипет, Албанія, Грузія, РФ, Словаччина, Греція, Італія, Білорусь, Казахстан, Польща,
Кіпр.
Карантинні зони. Фото: Багнет
Список країн «червоної зони» оновило МОЗ (ТАБЛИЦЯ)https://racurs.ua/ua/n144950-spysok-krayin-chervonoyi-zony-onovylo-moz-tablycya.htmlРакурс
Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн «червоної» зони. В оновлений список увійшли 46 країн, тоді як два тижні тому до нього входили 50 країн.
Країнами «червоної зони» виявилися Чорногорія, Ізраїль, Іспанія, США, Молдова і Франція. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
У «зелену зону» увійшли Угорщина, Мальта, Чилі і Лівія. У ній також залишаються Туреччина, Єгипет, Албанія, Грузія, РФ, Словаччина, Греція, Італія, Білорусь, Казахстан, Польща,
Кіпр.
Зазначимо, що у зелений список включають ті держави, де показник поширення коронавірусу менше, ніж на території України. Станом на 9 жовтня в Україні він становить 143,4, на 100 тис. населення. Наприкінці минулого місяця цей показник склав 109,5, а на початку — 79,6 хворих на 100 тис. населення.
У «червону зону» автоматично потрапляють ті країни, які не публікують офіційну статистику поширення коронавірусу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні, введений у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, передбачає поділ районів і міст на зони, в залежності від епідеміологічної ситуації в них. Для самої жорсткої «червоної» зони введуть додаткові обмеження.
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