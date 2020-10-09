Наблюдателями на местных выборах станут студенты

Наблюдатели. Фото: РБК Украина

https://racurs.ua/n144949-nabludatelyami-na-mestnyh-vyborah-stanut-studenty.html

Ракурс

Местные выборы-2020 пройдут уже 25 октября. В связи с этим к избирательному процессу приобщат студентов высших учебных заведений, которые подчиняются управлению Министерства внутренних дел.

Они будут обеспечивать порядок во время проведения местных выборов. Соответствующее решение приняло правительство на очередном заседании сегодня, 9 октября.

Согласно части 5 статьи 53 закона «Об образовании», согласиться с предложением МВД привлечь соискателей образования… к мероприятиям по обеспечению общественного порядка и безопасности на избирательных участках, — говорится в решении правительства.



Сообщается, что привлекать к выборам будут только тех студентов, которые имеют специальное полицейское звание.

Напомним, ранее мы сообщали, что условие переноса местных выборов, которые должны состояться через несколько недель, назвал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Вместе с тем нардеп убежден, что оснований для переноса даты волеизъявления пока нет, а отменить их невозможно.