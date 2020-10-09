Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украина постепенно разрывает соглашения с СНГ, фото: EADaily

Украина выходит из еще одного соглашения СНГ — детали

9 окт 2020, 18:23
999

Украина выходит из еще одного соглашения, подписанного в рамках Содружества независимых государств (СНГ) — организации, созданной после распада Советского Союза частью его бывших республик. Это предусматривает соответствующий законопроект, подготовленный Кабмином.

Народный депутат Алексей Геращенко сообщил об этом в своем Telegram-канале по результатам проведенного сегодня, 9 октября, заседания правительства.

Наше государство выходит из «Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией». Это соглашение было подписано в 1999 году, а в Украине вступило в силу 14 сентября 1999 года.

В пояснительной записке соответствующего законопроекта его автор министр внутренних дел Арсен Аваков отмечает, что это соглашение никогда для депортации мигрантов не применялось из-за предусмотренных им особенностей этого процесса.

В то же время Украина заключила ряд двусторонних соглашений, которые регулируют этот вопрос. Поэтому национальные интересы Украины в сфере борьбы с незаконной миграцией не пострадают.

Кроме того, выход из этого соглашения освободит Украину от выполнения формальных обязательств, которые из него вытекают.


Украина выходит из еще одного соглашения, заключенного в рамках СНГ, документ: Алексей Геращенко

Напомним, в августе Украина разорвала семь «авиационных» соглашений со странами СНГ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров