Украина постепенно разрывает соглашения с СНГ, фото: EADaily

https://racurs.ua/n144948-ukraina-vyhodit-iz-esche-odnogo-soglasheniya-sng-detali.html

Ракурс

Украина выходит из еще одного соглашения, подписанного в рамках Содружества независимых государств (СНГ) — организации, созданной после распада Советского Союза частью его бывших республик. Это предусматривает соответствующий законопроект, подготовленный Кабмином.

Народный депутат Алексей Геращенко сообщил об этом в своем Telegram-канале по результатам проведенного сегодня, 9 октября, заседания правительства.

Наше государство выходит из «Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией». Это соглашение было подписано в 1999 году, а в Украине вступило в силу 14 сентября 1999 года.

В пояснительной записке соответствующего законопроекта его автор министр внутренних дел Арсен Аваков отмечает, что это соглашение никогда для депортации мигрантов не применялось из-за предусмотренных им особенностей этого процесса.

В то же время Украина заключила ряд двусторонних соглашений, которые регулируют этот вопрос. Поэтому национальные интересы Украины в сфере борьбы с незаконной миграцией не пострадают.

Кроме того, выход из этого соглашения освободит Украину от выполнения формальных обязательств, которые из него вытекают.

Напомним, в августе Украина разорвала семь «авиационных» соглашений со странами СНГ.