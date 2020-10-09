Україна поступово розриває угоди з СНД, фото: EADaily

https://racurs.ua/ua/n144948-ukrayina-vyhodyt-zi-sche-odniieyi-ugody-snd-detali.html

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Україна виходить зі ще однієї угоди, підписаної в межах Співдружності незалежних держав (СНД) — організації, створеної після розпаду Радянського Союзу частиною його колишніх республік. Це передбачає відповідний законопроект, підготовлений Кабміном.

Народний депутат Олексій Геращенко повідомив про це у своєму Telegram-каналі за результатами проведеного сьогодні, 9 жовтня, засідання уряду.

Наша держава виходить з «Угоди про співпрацю держав-учасниць СНД в боротьбі з незаконною міграцією». Ця угода була підписана у 1999 році, а в Україні набрала чинності 14 вересня 1999 року.

У пояснювальній записці відповідного законопроекту його автор міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначає, що ця угода ніколи для депортації мігрантів не застосовувалася через передбачені нею особливості цього процесу.

Натомість Україна уклала низку двосторонніх угод, які регулюють це питання. Тож національні інтереси України у сфері боротьби з незаконною міграцією не постраждають.

Крім того, вихід з цієї угоди звільнить Україну від виконання формальних зобов’язань, які з неї випливають.

Нагадаємо, у серпні Україна розірвала сім «авіаційних» угод із СНД.