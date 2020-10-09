Спостерігачами на місцевих виборах стануть студенти

Спостерігачі. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n144949-sposterigachamy-na-miscevyh-vyborah-stanut-studenty.html

Ракурс

Місцеві вибори-2020 пройдуть вже 25 жовтня. У зв’язку з цим до виборчого процесу долучать студентів вищих навчальних закладів, що входять до управління Міністерства внутрішніх справ.

Вони будуть забезпечувати порядок під час проведення місцевих виборів. Відповідне рішення прийняв уряд на черговому засіданні сьогодні, 9 жовтня.

Відповідно до частини 5 статті 53 закону «Про освіту», погодитися з пропозицією МВС залучити здобувачів освіти… до заходів з забезпечення публічного порядку та безпеки на виборчих дільницях, — йдеться у рішенні уряду.



Повідомляється, що залучати до виборів будуть лише тих студентів, які мають спеціальне звання поліції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що умову перенесення місцевих виборів, які мають відбутися за кілька тижнів, назвав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Разом із тим, нардеп переконаний, що підстав для перенесення дати волевиявлення наразі немає, а скасувати їх неможливо.