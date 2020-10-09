Венедиктова завела дело на Турчинова по указке ОПЗЖ — в чем обвиняют экс-спикера (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n144952-venediktova-zavela-delo-na-turchinova-po-ukazke-opzj-v-chem-obvinyaut-eks-spikera-dokument.htmlРакурс
Амнистия для боевиков на Донбассе стала «камнем преткновения» между представителями власти при Петре Порошенко и народными депутатами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство в отношении бывшего спикера Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Турчинова обвиняют в незаконном отказе выполнять минские соглашения в части амнистии участникам событий на Донбассе. Отмечается, что проведение досудебного расследования поручено
Государственному бюро расследований.
Сам Турчинов назвал «неудивительным» тот факт, что Офис генпрокурора выполняет задания «пятой колоны» и открывает дела по заказу от ОПЗЖ. Он добавил, что его позиция по поводу амнистии боевиков становится неименной.
Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Турчинов считает, что уголовные производства против оппозиции — ничто иное, как прямой заказ действующей власти.
Против представителей оппозиции открыто два десятка дел, но серьезных обвинений против фигурантов производств у следователей нет. В партии «Европейская солидарность» считают это репрессиями.