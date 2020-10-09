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Ракурс
Александр Турчинов. Фото: РБК Украина

Венедиктова завела дело на Турчинова по указке ОПЗЖ — в чем обвиняют экс-спикера (ДОКУМЕНТ)

9 окт 2020, 20:23
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Амнистия для боевиков на Донбассе стала «камнем преткновения» между представителями власти при Петре Порошенко и народными депутатами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство в отношении бывшего спикера Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Дело на Турчинова. Фото: Facebook

Турчинова обвиняют в незаконном отказе выполнять минские соглашения в части амнистии участникам событий на Донбассе. Отмечается, что проведение досудебного расследования поручено Государственному бюро расследований.

Дело на Турчинова. Фото: Facebook

Сам Турчинов назвал «неудивительным» тот факт, что Офис генпрокурора выполняет задания «пятой колоны» и открывает дела по заказу от ОПЗЖ. Он добавил, что его позиция по поводу амнистии боевиков становится неименной.

Реакция Турчинова. Фото: Facebook


Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Турчинов считает, что уголовные производства против оппозиции — ничто иное, как прямой заказ действующей власти.

Против представителей оппозиции открыто два десятка дел, но серьезных обвинений против фигурантов производств у следователей нет. В партии «Европейская солидарность» считают это репрессиями.

Источник: Ракурс


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