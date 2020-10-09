Александр Турчинов. Фото: РБК Украина

https://racurs.ua/n144952-venediktova-zavela-delo-na-turchinova-po-ukazke-opzj-v-chem-obvinyaut-eks-spikera-dokument.html

Ракурс

Амнистия для боевиков на Донбассе стала «камнем преткновения» между представителями власти при Петре Порошенко и народными депутатами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство в отношении бывшего спикера Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.





Турчинова обвиняют в незаконном отказе выполнять минские соглашения в части амнистии участникам событий на Донбассе. Отмечается, что проведение досудебного расследования поручено Государственному бюро расследований.





Сам Турчинов назвал «неудивительным» тот факт, что Офис генпрокурора выполняет задания «пятой колоны» и открывает дела по заказу от ОПЗЖ. Он добавил, что его позиция по поводу амнистии боевиков становится неименной.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Турчинов считает, что уголовные производства против оппозиции — ничто иное, как прямой заказ действующей власти.

Против представителей оппозиции открыто два десятка дел, но серьезных обвинений против фигурантов производств у следователей нет. В партии «Европейская солидарность» считают это репрессиями.