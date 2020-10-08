Это благословение от Бога — Трамп о своем диагнозе COVID-19, фото — Твиттер Трампа

https://racurs.ua/n144876-eto-blagoslovenie-ot-boga-tramp-o-svoem-diagnoze-covid-19.html

Ракурс

Трамп назвал диагноз COVID-19 замаскированным благословением от Бога и сообщил, чем его вылечили от COVID-19.

Дональд Трамп, президент США пообещал предоставить гражданам такое же лечение от COVID-19, которое он получал сам, а также поставить в больницы бесплатные экспериментальные препараты, которые он принимал.

Трамп вернулся после болезни в Белый дом и записал видеообращение по поводу болезни.

Я думаю, что это было благословение от Бога, я поймал его (COVID-19 — «Ракурс»). Это было замаскированным благословением, — сообщил Трамп.

Трамп заявил, что ему помог препарат Regeneron, поэтому он подготовил экстренное разрешение на использование этого лекарства и его аналогов.

Они дали мне Regeneron, мне моментально улучшилось. Это была не ваша вина, что это произошло, это вина Китая, и Китай заплатит высокую цену за то, что он сделал с этой страной и со всем миром, — заявил президент.



Он сообщил, что вакцина от коронавируса будет готова в США после выборов президента, поскольку процессу мешает «политическая конъюнктура».

О том, что Трамп и его жена заразились коронавирусом стало известно 2 октября. Президента США отправили в военный госпиталь и сделали инъекцию экспериментального препарата. СМИ выяснили, что Трампа лечили с применением стероидного препарата дексаметазон, который дают тяжелым пациентам. 5 октября Трамп объявил о выписке из больницы.