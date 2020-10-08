Новый вид морских рептилий обнаружили в фосфатной шахте. Фото: Пекселс

https://racurs.ua/n144875-novyy-vid-morskih-reptiliy-obnarujili-v-fosfatnoy-shahte.html

Ракурс

Новый вид древних морских рептилий, которые проживали в Меловой период, обнаружили ученые в Марокко. Животные могли достигать 17 м. в длину и были на вершине морской пищевой цепи.

Окаменевший череп животного длиной 1 метр обнаружили исследователи из Университета Альберты в фосфатной шахте. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Systematic Palaeontology.

Новый вид получил название Gavialimimus almaghribensis. Животные существовали 72−66 млн лет назад в водах, которые были на территории современного Марокко.

Изучив окаменелости, группа палентологов обнаружила, что новый вид отличается от своих родственников длинной узкой мордой и соединенными зубами. Похожие зубы ученые находили у гариалов — родственников крокодилов и аллигаторов. Особенности строения челюстей и морды показывают, что новый вид, вероятно, был приспособлен к определенной форме охоты и типу добычи.

По словам ведущего автора исследования Кэти Стронг, палеонтолога из Канадского университета Альберты, эта форма морды и зубов могла позволить ему конкурировать с другими хищниками.

Этот мозазавр, вероятно, был адаптирован к определенной форме хищничества или к разделению ниши в большей экосистеме, — говорит она.



Открытие подтверждает теорию о том, что мозазавры менялись в зависимости от места их проживания. Возможно, именно это позволило им просуществовать в течение такого большого периода.

Напомним, что среди экспонатов Государственного музея естествознания Штутгарта в Германии неожиданно обнаружили новый вид ихтиозавров — древних хищных ящеров, живших в воде в мезозойскую эру.