Новий вид морських рептилій виявили у фосфатній шахті. Фото: Пекселс

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Ракурс

Новий вид морських рептилій, які проживали в Крейдовий період, виявили вчені у Марокко. Тварини могли сягати 17 м. в довжину і були на вершині морської харчового ланцюга.

Скам’янілий череп тварини довжиною 1 м. виявили дослідники з Університету Альберти у фосфатній шахті. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в Journal of Systematic Palaeontology.

Новий вид отримав назву Gavialimimus almaghribensis. Тварини існували 72−66 млн років тому в водах, що були на території сучасного Марокко.

Вивчивши скамянілості, група палентологів виявила, що новий вид відрізняється від своїх родичів довгою вузькою мордою і з'єднаними зубами. Схожі зуби вчені знаходили у гаріалів — родичів крокодилів і алігаторів. Особливості будови щелеп і морди показують, що новий вид, ймовірно, був пристосований до певної форми полювання і типу здобичі.

За словами провідного автора дослідження Кеті Стронг, палеонтолога з Канадського університету Альберти, ця форма морди і зубів могла дозволити йому конкурувати з іншими хижаками.

Цей мозазавр, ймовірно, був адаптований до певної форми хижацтва або до поділу ніші в більшій екосистемі, — говорить вона.



Відкриття підтверджує теорію про те, що мозазаври змінювалися залежно від місця їхнього проживання. Можливо, саме це дозволило їм проіснувати протягом такого великого періоду.

Нагадаємо, що серед експонатів Державного музею природознавства Штутгарта в Німеччині несподівано виявили новий вид іхтіозаврів — древніх хижих ящерів, що жили у воді в Мезозойську еру.