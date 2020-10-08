Глава РПЦ Кирилл ушел на самоизоляцию — ранее он назвал коронавирус «божественным промыслом»

Патриарх Кирилл. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n144874-glava-rpc-kirill-ushel-na-samoizolyaciu-ranee-on-nazval-koronavirus-bojestvennym-promyslom.html

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Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл ушел на самоизоляцию из-за контакта с человеком, который заболел коронавирусом. До этого религиозный деятель отличился заявлениями о том, что коронавирус — это «божественный промысел, который призван разрушить идеалы потребительского общества».

Сейчас российский патриарх чувствует себя хорошо. Об этом сообщает пресс-служба РПЦ.

Кирилл заявил, что время его личного карантина еще не истекло, поэтому он не может подвергать опасности заражения верующих. Известно, что глава Русской православной церкви здоров, пока он будет работать дистанционно.

Отметим, что патриарх Кирилл находится в группе риска, поскольку ему исполнилось 73 года, а коронавирусная болезнь является более летальной для пожилых людей.

Напомним, ранее мы сообщали, что московский патриарх Кирилл заявлял, что пандемия коронавируса «заставит людей задуматься о том, что не хлебом единым жив человек, задуматься над смыслом своей жизни, и о слабости своей». По мнению Кирилла, ситуация с коронавирусом послужит «уроком жизни» для человечества.