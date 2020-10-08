Камеры фотофиксации. Фото: Naked Science

https://racurs.ua/n144873-kak-fotofiksaciya-narusheniy-pdd-povliyala-na-kolichestvo-dtp-rasskazali-v-policii.html

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Автофиксация нарушений правил дорожного движения (ПДД) втрое снизила количество ДТП в Киеве.

Такие результаты зафиксированы на участках, где установлены камеры. Об этом рассказал первый заместитель начальника Государственной патрульной полиции Алексей Билошицкий, пишут УНН.

По словам Билошицкого, за июнь-сентябрь 2020 года на участках, где установлены камеры автофиксации, по сравнению с прошлым годом количество ДТП снизилось в три раза. На некоторых дорогах количество ДТП уменьшилось с 51 до 18 или их вообще не было.

Также заместитель начальника патрульной полиции добавил, что все камеры устанавливали на самых опасных участках дорог с самим большим количеством ДТП.

Напомним, что автофиксация нарушений ПДД заработала в Киеве в полночь 1 июня. Уже через минуту, в 00.01, камера в Соломенском районе зафиксировала первого нарушителя.