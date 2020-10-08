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Камеры фотофиксации. Фото: Naked Science

Как фотофиксация нарушений ПДД повлияла на количество ДТП, рассказали в полиции

8 окт 2020, 13:28
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Автофиксация нарушений правил дорожного движения (ПДД) втрое снизила количество ДТП в Киеве.

Такие результаты зафиксированы на участках, где установлены камеры. Об этом рассказал первый заместитель начальника Государственной патрульной полиции Алексей Билошицкий, пишут УНН.

По словам Билошицкого, за июнь-сентябрь 2020 года на участках, где установлены камеры автофиксации, по сравнению с прошлым годом количество ДТП снизилось в три раза. На некоторых дорогах количество ДТП уменьшилось с 51 до 18 или их вообще не было.


Также заместитель начальника патрульной полиции добавил, что все камеры устанавливали на самых опасных участках дорог с самим большим количеством ДТП.

Напомним, что автофиксация нарушений ПДД заработала в Киеве в полночь 1 июня. Уже через минуту, в 00.01, камера в Соломенском районе зафиксировала первого нарушителя.


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