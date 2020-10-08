Камери фотофіксації. Фото: Naked Science

https://racurs.ua/ua/n144873-yak-fotofiksaciya-porushen-pdr-vplynula-na-kilkist-dtp-rozpovily-u-policiyi.html

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Автофіксація порушень правил дорожнього руху (ПДР) втричі знизила кількість ДТП у Києві.

Такі результати зафіксовано на ділянках, де встановлені камери. Про це розповів перший заступник начальника Державної патрульної поліції Олексій Білошицький, пишуть УНН.

За словами Білошицького, за червень-вересень 2020 року на ділянках, де встановлено камери автфіксації, у порівнянні з минулим роком кількість ДТП знизилася втричі. На деяких дорогах кількість ДТП зменшилася з 51 до 18, або їх взагалі не було.

Також заступник начальника патрульної поліції додав, що всі камери встановлювали на найнебезпечніших ділянках доріг із найбільшою кількістю ДТП.

Нагадаємо, що автофіксація порушень ПДР запрацювала у Києві опівночі 1 червня. Вже за хвилину, о 00.01, камера в Солом’янському районі зафіксувала першого порушника.