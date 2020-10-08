Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Камери фотофіксації. Фото: Naked Science

Як фотофіксація порушень ПДР вплинула на кількість ДТП, розповіли у поліції

8 жов 2020, 13:28
999

Автофіксація порушень правил дорожнього руху (ПДР) втричі знизила кількість ДТП у Києві.

Такі результати зафіксовано на ділянках, де встановлені камери. Про це розповів перший заступник начальника Державної патрульної поліції Олексій Білошицький, пишуть УНН.

За словами Білошицького, за червень-вересень 2020 року на ділянках, де встановлено камери автфіксації, у порівнянні з минулим роком кількість ДТП знизилася втричі. На деяких дорогах кількість ДТП зменшилася з 51 до 18, або їх взагалі не було.


Також заступник начальника патрульної поліції додав, що всі камери встановлювали на найнебезпечніших ділянках доріг із найбільшою кількістю ДТП.

Нагадаємо, що автофіксація порушень ПДР запрацювала у Києві опівночі 1 червня. Вже за хвилину, о 00.01, камера в Солом’янському районі зафіксувала першого порушника.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів