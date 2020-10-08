Справжню причину “канікул” у Раді назвав «слуга» — коронавірус тут ні до чого

https://racurs.ua/ua/n144872-spravjnu-prychynu-kanikul-u-radi-nazvav-sluga-koronavirus-tut-ni-do-chogo.html

Ракурс

Причину припинення пленарних засідань Верховної Ради у жовтні, яка не пов’язана з кількістю інфікованих коронавірусом депутатів, назвали у «Слузі народу». За словами одного із нардепів з президентської фракції, оголошення «канікул» в парламенті пов’язане з відсутністю голосів у монобільшості.

«Павлюки» (група «Іллі Павлюка» у «Слузі народу», підконтрольна Рінату Ахметову — ред.) не голосують. Дніпропетровські «мажори» взагалі навіть не приїжджали на останні голосування. Ви ж розумієте, що Рада пішла на карантин не тому, що багато хворих, а тому, що взагалі не було голосів, — розповів один із нардепів зі «Слуги народу», пише «Українська правда».

Видання додає, що під час голосування невигідного холдингу Ахметова ДТЕКу закону про врегулювання кризи неплатежів на ринку електроенергії більшість «павлюківців» або не голосували, або «утрималися».

Це було спричинено тим, що їхній групі не дали взяти під контроль митницю в Бердянську. Порт у цьому місті… разом із портом у Маріуполі є ключовими для морських вантажних перевезень компаній Ахметова, — зауважує видання.

ЗМІ додало, що саботаж нардепів-«слуг» з «групи Павлюка» має економічний характер, а неявка у Раді «дніпропетровських» депутатів, пов’язана з парламентськими амбіціями іншого олігарха — Ігора Коломойського.

Розумієте, у Коломойського в Раді набагато більше можливостей, ніж у Ахметова. А в уряді Ігор Валерійович фактично не має своїх людей, на відміну від Ріната. І цей «дисбаланс» напружує Коломойського, — розповів депутат з фракції Зеленського.



«Ракурс» раніше повідомляв, що ЗМІ порахували, у кого більше «слуг» — Зеленського, Коломойського чи Ахметова. Загалом фракція «Слуга народу» у Верховній Раді налічує 246 народних депутатів станом на 8 жовтня.

Нагадаємо, що згідно з календарним планом роботи четвертої та позачергової сесії Верховної Ради IX скликання, яка триває із серпня до січня 2021 року, у жовтні депутати мали відпрацювати два тижні у форматі пленарних засідань — із 29 вересня до 2 жовтня та з 6−9 жовтня.