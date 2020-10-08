Причину «каникул» в Раде назвал «слуга» — коронавирус здесь ни при чем — Верховная Рада

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Ракурс

Причину отмены пленарных заседаний Верховной Рады в октябре, которая не связана с числом инфицированных коронавирусом депутатов, назвали в «Слуге народа». По словам одного из нардепов от президентской фракции, «каникулы» в парламенте объявили из-за отсутствия голосов у монобольшинства.

«Павлюки» (группа «Ильи Павлюка» в «Слуге народа», подконтрольная Ринату Ахметову — ред.) не голосуют. Днепропетровские «мажоры» вообще даже не приезжали на последние голосования. Вы же понимаете, что Рада ушла на карантин не потому, что многие заболели, а потому, что вообще не было голосов, — рассказал один из нардепов из «Слуги народа», пишет «Украинская правда».

Издание добавляет, что во время голосования за невыгодный холдингу Ахметова ДТЭК закон об урегулировании кризиса неплатежей на рынке электроэнергии большинство «павлюковцев» или не голосовали, или «воздержались».

Это было вызвано тем, что их группе не дали взять под контроль таможню в Бердянске. Порт в этом городе… вместе с портом в Мариуполе являются ключевыми для морских грузовых перевозок компаний Ахметова, — отмечает издание.

СМИ добавило, что саботаж нардепов-«слуг» из «группы Павлюка» имеет экономический характер, а неявка в Раде «днепропетровских» депутатов связана с амбициями другого олигарха — Игоря Коломойского.

Понимаете, у Коломойского в Раде намного больше возможностей, чем у Ахметова. А в правительстве Игорь Валерьевич фактически не имеет своих людей, в отличие от Рината. И этот «дисбаланс» напрягает Коломойского, — рассказал депутат из фракции Зеленского.



«Ракурс» ранее сообщал, что фракция «Слуга народа» в Верховной Раде насчитывает 246 народных депутатов по данным на 8 октября. В то же время СМИ посчитали, сколько «слуг» контролирует президент Владимир Зеленский, а также олигархи Игорь Коломойский и Ринат Ахметов.

Напомним, что согласно календарному плану работы четвертой и внеочередной сессии Верховной Рады IX созыва, которая длится с августа по январь 2021 года, в октябре депутаты должны были отработать две недели в формате пленарных заседаний — с 29 сентября по 2 октября и с 6−9 октября.