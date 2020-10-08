Ирина Билык. Фото: Главком

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Ракурс

Большой концерт в Харькове устроила певица Ирина Билык. После его проведения полиция открыла уголовное производство.

Певица устроила массовое мероприятие в понедельник, 5 октября, в зале Дворца студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого. Об этом сообщили в полиции Харькова.

В полиции заявили, что мероприятие посетили 487 зрителей. Однако организаторы концерта заверили полицейских, все заходили в помещение в масках, а на входе у зрителей измеряли температуру.

По факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней полиция открыла уголовное производство. За такое нарушение предусмотрен штраф от 17 до 51 тыс. грн, или до шести месяцев ареста, ограничения или лишения свободы до трех лет.

Напомним, что во время празднования Дня учителя в Харькове зафиксировали массовое нарушение карантина. Полиция открыла производство по факту нарушения карантинных требований во время концерта с участием певицы Оли Поляковой, который состоялся в субботу, 3 октября. Сообщается, что концерт посетили почти 2 тыс. человек. Все они были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.