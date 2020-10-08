Погода в Киеве. Фото: UA News

https://racurs.ua/n144869-temperaturnyy-rekord-v-kieve-obnovlyalsya-dvoe-sutok-podryad.html

Ракурс

Температурный рекорд в столице Украины зафиксировали дважды за эту неделю. Ночь на 7 октября этого года в столице оказалась самой теплой за все время наблюдений. Впоследствии этот рекорд побила следующая же ночь — температура не опустилась ниже 14,5° тепла.

Согласно этим показателям метеорологическое лето в столице продолжается. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, предыдущая рекордная температура в октябре составляла +13,8° в 1893 году, впоследствии она была превышена на 0,7°. Следующая ночь оказалась еще жарче — температура воздуха составила +15,1°. Всего с начала года в Киеве установлено 27 температурных рекордов.

Отметим, что 7 октября в Киеве выпало рекордное количество осадков — 39 мм, что на 11 мм больше, чем в 1905 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве был установлен новый температурный рекорд. Ночь на 1 сентября в столице стала самой теплой за 140 лет наблюдений климатологов.