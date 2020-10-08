Температурний рекорд у Києві оновився двічі за два дні

Погода у Києві. Фото: UA News

https://racurs.ua/ua/n144869-temperaturnyy-rekord-u-kyievi-onovyvsya-dvichi-za-dva-dni.html

Ракурс

Температурний рекорд у столиці України зафіксували двічі за тиждень. Ніч на 7 жовтня цього року у столиці виявилась найтеплішою за період спостережень. Згодом цей рекорд побила наступна ж ніч — температура не опустилась нижче +14,5° тепла.

Згідно з цими показниками, метеорологічне літо у столиці триває. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, попередня рекордна температура у жовтні складала +13,8° у 1893 році, згодом вона була перевищена на 0,7°. Наступна ніч виявилася ще спекотнішою — температура повітря склала +15,1°. Загалом з початку року у Києві встановлено 27 температурних рекордів.

Наголосимо, що 7 жовтня у Києві випала рекордна кількість опадів — 39 мм, що на 11 мм більше ніж у 1905 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві був встановлений новий температурний рекорд. Ніч на 1 вересня у столиці стала найтеплішою за 140 років спостережень кліматологів.