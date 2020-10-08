Ірина Білик. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n144870-koncert-iryny-bilyk-u-harkovi-auknuvsya-spivachci-kryminalnou-spravou-video.html

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Великий концерт у Харкові влаштувала співачка Ірина Білик. Внаслідок цього поліція відкрила кримінальне провадження.

Співачка влаштувала масовий захід у понеділок, 5 жовтня, у залі Палацу студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Про це повідомили у поліції Харкова.

У поліції заявили, що захід відвідали 487 глядачів. Проте організатори концерту запевнили поліцейських, що всі заходили до приміщення в масках, а на вході у глядачів вимірювали температуру.

За фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам поліція відкрила кримінальне провадження. За таке порушення передбачено штраф від 17 до 51 тис. грн, або до шести місяців арешту, обмеження чи позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, що під час святкування Дня вчителя у Харкові зафіксували масове порушення карантину. Поліція відкрила провадження за фактом порушення карантинних вимог під час концерту на честь свята за участю співачки Олі Полякової, що відбувся у суботу, 3 жовтня. Повідомляється, що концерт відвідали майже 2 тис. осіб. Усі вони були без масок та не дотримувалися соціальної дистанції.