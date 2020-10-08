Глава РПЦ Кирило пішов на самоізоляцію — раніше він назвав коронавірус «божественним промислом»

Патріарх Кирило. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n144874-glava-rpc-kyrylo-pishov-na-samoizolyaciu-ranishe-vin-nazvav-koronavirus-bojestvennym-promyslom.html

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Глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирило пішов на самоізоляцію через контакт із людиною, хворою на коронавірус. До цього релігійний діяч відзначився заявами про те, що коронавірус — це «божественний промисел, що покликаний зруйнувати ідеали споживацького суспільства».

Наразі російський патріарх почувається добре. Про це повідомляє прес-служба РПЦ.

Кирило заявив, що час його особистого карантину не минув, тому він не може піддавати небезпеці зараження вірян. Наразі відомо, що очільник Російської православної церкви здоровий, надалі він працюватиме дистанційно.

Зазначимо, що патріарх Кирило перебуває в групі ризику, оскільки йому виповнилося 73 роки, а коронавірусна хвороба є більш летальною для літніх людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що московський патріарх Кирило заявляв, що пандемія коронавірусу «змусить людей задуматися про те, що не хлібом єдиним живе людина, замислитися над сенсом свого життя і про слабкість свою». На думку Кирила, ситуація з коронавірусом буде «уроком життя» для людства.