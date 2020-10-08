Це благословення від Бога — Трамп про свій діагноз COVID-19, фото — Твіттер Трампа

https://racurs.ua/ua/n144876-ce-blagoslovennya-vid-boga-tramp-pro-sviy-diagnoz-covid-19.html

Ракурс

Трамп назвав діагноз COVID-19 замаскованим благословенням від Бога і повідомив, чим його вилікували від COVID-19.

Дональд Трамп, президент США, пообіцяв надати громадянам таке ж лікування від COVID-19, яке він отримував сам, а також поставити в лікарні безкоштовні експериментальні препарати, які він приймав.

Трамп повернувся після хвороби у Білий дім і записав відеозвернення щодо хвороби.

Я думаю, що це було благословення від Бога, що я зловив його (COVID-19 — «Ракурс»). Це було замаскованим благословенням, — повідомив Трамп.

Трамп заявив, що йому допоміг препарат Regeneron, тому він підготував екстрений дозвіл на використання цих ліків і його аналогів.

Вони дали мені Regeneron, мені моментально покращало. Це була не ваша вина, що це сталося, це вина Китаю, і Китай заплатить високу ціну за те, що він зробив з цією країною і з усім світом, — заявив президент.



Він повідомив, що вакцина від коронавірусу буде готова в США після виборів президента, оскільки процесу заважає «політична кон’юнктура».

Про те, що Трамп і його дружина заразилися коронавірусом стало відомо 2 жовтня. Президента США відправили у військовий госпіталь і зробили ін'єкцію експериментального препарату. ЗМІ з’ясували, що Трамп лікували із застосуванням стероїдного препарату дексаметазон, який дають важким пацієнтам. 5 жовтня Трамп оголосив про виписку з лікарні.