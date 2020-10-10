Дональд Трамп. Фото: 24 ur

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Дональд Трамп, президент США, заявил, что он перестал принимать лекарства от коронавируса, а потому с удовольствием поделился бы своей плазмой с антителами для изготовления лекарств для инфицированных.

Он добавил, что не принимает лекарства уже восемь часов, а его лечение подошло к концу. Об этом сообщает NewsWeek.

По словам американского лидера, его самочувствие улучшилось, и без лекарств он чувствует себя хорошо. Также он высоко оценил преимущества экспериментального лечения антителами, которое недавно ввели в Украине.

Отметим, что представители Белого Дома пока не разглашают, когда Дональд Трамп получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Напомним, ранее мы сообщали, что выборы президента США состоятся меньше чем через месяц. Второй раунд дебатов в рамках предвыборной кампании на выборах президента США запланирован на следующую пятницу, 15 октября.

Дональд Трамп планирует принять участие в дебатах с кандидатом от демократов Джо Байденом несмотря на коронавирус.