Рыбы. Фото: Pixabay

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Научное открытие настигло европейских ученых во время наблюдения за рыбами. Исследователи аэродинамических сил вдохновились рыбьей чешуей и смогли придумать более эргономичную форму для самолетов.

Благодаря этому открытию лобовое сопротивление летательных аппаратов снизится на 25%. Об этом сообщает «Популярная механика».

Авторы нового исследования из Лондонского и Штутгартского университетов проследили за тем, как чешуя помогает рыбе плавно перемещаться в воде и выяснили, что именно этот покров помогает животным передвигаться.

Исследования группы проводились с использованием цифровых микроскопов, а затем и компьютерного моделирования для геометрической реконструкции замысловатых узоров. Оказалось, что перекрывающиеся области на поверхности рыбьей чешуи приводят к зигзагообразному движению жидкости при контакте.

Это помогает создать специальный поток, который нейтрализует колебания, приводящие к турбулентности на 25%. Этот эффект также удалось повторить в массиве рыбьей чешуи, прикрепленной к пластине внутри ламинарного водного туннеля.

Отмечается, что если подобный эффект можно воспроизвести путем установки искусственных решеток из «чешуи» к аэродинамическим поверхностям, они могут сыграть ключевую роль в разработке новых самолетов. Такие лайнеры будут летать быстрее, потребляя при этом меньше топлива.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Китае врачи военно-медицинского университета военно-воздушных сил КНР провели серию экспериментов по пересадке подопытным обезьянам различных органов от свиней. В результате обезьяна, которой пересадили печень свиньи, остается живой.