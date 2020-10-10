Риби. Фото: Pixabay

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Ракурс

Наукове відкриття спіткало європейських вчених під час спостереження за рибами. Дослідники аеродинамічних сил надихнулися риб’ячою лускою і змогли вигадати більш ергономічну форму для літаків.

Завдяки цьому відкриттю лобовий опір літальних апаратів знизиться на 25%. Про це повідомляє «Популярная механика».

Автори нового дослідження з Лондонського і Штутгартського університетів простежили за тим, як луска допомагає рибі плавно переміщуватися у воді і з’ясували, що саме цей покрив допомагає тваринам пересуватися.

Дослідження групи проводилося з використанням цифрових мікроскопів, а потім і комп’ютерного моделювання для геометричної реконструкції вигадливих візерунків. Виявилося, що пластини на поверхні риб’ячої луски призводять до зигзагоподібному руху рідини при контакті.

Це допомагає створювати спеціальний потік, що нейтралізує коливання, які призводять до турбулентності. Цей ефект також вдалося повторити у масиві риб’ячої луски, прикріпленої до пластини всередині ламінарного водного тунелю.

Зазначається, що якщо подібний ефект можна відтворити шляхом установки штучних решіток з «луски» до аеродинамічних поверхонь, вони можуть зіграти ключову роль в розробці нових літаків. Такі лайнери літатимуть швидше, споживаючи при цьому менше палива.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Китаї лікарі військово-медичного університету військово-повітряних сил КНР провели серію експериментів з пересадки піддослідним мавпам різних органів від свиней. Унаслідок експерименту мавпа, якій пересадили печінку свині, залишається живою.