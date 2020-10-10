Экс-президента Кыргызстана задержали оппоненты — что ему грозит

Экс-президент Кыргызстана. Фото: РБК

https://racurs.ua/n144972-eks-prezidenta-kyrgyzstana-zaderjali-opponenty-chto-emu-grozit.html

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Алмазбек Атамбаев, бывший президент Кыргызстана, был задержан из-за организации массовых беспорядков в Бишкеке. Вместе с ним были задержаны телохранители, охрана и супруга президента.

Дети политика остаются на свободе. Об этом сообщила пресс-служба Государственого комитете национальной безопасности Кыргызстана сегодня, 10 октября.

Сообщается, что вместе с Атамбаевым задержали бывшего сотрудника 9-й службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики и начальника охраны бывшего главы государства Каната Сагынбаева, а также экс-главу ведомства Дамира Мусакеева.

Также правоохранители задержали бывшего руководителя аппарата бывшего президента — Фарида Ниязова. Сообщается, что спецназ прибыл под резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш под Бишкеком.

У стены одной из построек под прицелом правоохранителей стоят несколько человек. Рядом с ними — супруга бывшего президента Раиса Атамбаева.

Напомним, ранее мы сообщали, что экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев осужден к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию. Такой вердикт вынес Первомайский районный суд Бишкека.

Атамбаев был признан виновным в коррупционных действиях, которые были связаны с освобождением криминального авторитета Азиза Батукаева. Батукаев шесть лет назад сбежал из Кыргызстана в Чечню.