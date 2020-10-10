Погода в Украине на 11 октября. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 11 октября ожидается прохладной и пасмурной. В некоторых областях синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха прогреется до +23°.

Днем столбики термометров покажут 15−23° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными — 7−16° выше нуля. Ветер обещают юго-восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 11 октября будет переменно облачной, без осадков. Ночью воздух прогреется до 10−12° тепла, а днем составит 17−19° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется дождливая и теплая. Температура воздуха ночью достигнет 10−12° тепла, а днем столбики термометра поднимутся до 17−19° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут теплыми, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью достигнет 12−14 ° тепла, а днем воздух прогреется до 20−22° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется облачная и без осадков. Температурные показатели будут следующими: ночью 8−10° тепла, а днем — 14−16° выше нуля.

Погода в Карпатах 11 октября будет пасмурной. Столбики термометров в темное время суток покажут 7−9° тепла, а днем 15−17° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 11 октября прогнозируется спокойная. Магнитные бури не ожидаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что Гидрометцентр спрогнозировал погоду на октябрь.