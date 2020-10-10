Погода на 11 жовтня. Фото: Pixabay

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Погода в Україні 11 жовтня очікується прохолодною та похмурою. У деяких областях синоптики прогнозують дощі. Температура повітря прогріється до +23°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 15−23° вище нуля. Ночі цієї доби будуть прохолодними — 7−16° вище нуля. Вітер обіцяють південно-східний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 11 жовтня буде мінливо хмарною, без опадів. Вночі повітря прогріється до 10−12° тепла, а вдень — 17−19° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується дощова та тепла. Температура повітря вночі складе 10−12° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 17−19° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть теплими, подекуди пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря вночі складе 12−14° тепла, а вдень повітря прогріється до 20−22° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується хмарна та без опадів. Температурні показники будуть такими: уночі 8−10° тепла, а вдень — 14−16° вище нуля.

Погода в Карпатах 11 жовтня буде похмурою. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 7−9° тепла, а вдень 15−17° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 11 жовтня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не спостерігатимуться.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гідрометцентр спрогнозував погоду на жовтень.