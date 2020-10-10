Грабіжників банкоматів затримали поліцейські на Сумщині. Фото: news.liga.net

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Грабіжників банкоматів затримали співробітники поліції в Сумській області.

У суботу, 10 жовтня, зловмисників затримали під час спроби підірвати банкомат у місті Охтирка. Затриманими виявилися мешканці Харківщини — 31-річний чоловік та 17-річна дівчина. Виявилося, що чоловік вже раніше мав проблеми із законом через розбій. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Затримані підозрюються у підривах банкоматів та викраденні касет з грошима на території Полтавської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Такі злочини вони здійснювали впродовж 2020 року.

Зокрема, встановлена їхня причетність до підриву банкомату в місті Гадяч на Полтавщині. Того дня, 14 серпня, зловмисники після вибуху викрали з банкомату 322 тис. грн. Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Їх шукали впродовж двох місяців та вийшли на їхній слід.

Нагадаємо, 25 вересня у Новомосковському районі Дніпропетровщини банда підірвала банкомат в одному з поштових відділень. Бійці поліцейського спецпідрозділу КОРД примусово зупинили їх і затримали.