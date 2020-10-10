Грабителей банкоматов задержали полицейские на Сумщине. Фото: news.liga.net

https://racurs.ua/n144970-bandu-derzkih-grabiteley-bankomatov-zaderjala-policiya-na-sumschine-foto.html

Ракурс

Грабителей банкоматов задержали сотрудники полиции в Сумской области.

В субботу, 10 октября, злоумышленников задержали при попытке взорвать банкомат в городе Ахтырка. Задержанными оказались жители Харьковщины — 31-летний мужчина и 17-летняя девушка. Оказалось, что мужчина уже раньше имел проблемы с законом из-за разбоя. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Задержанные подозреваются в подрывах банкоматов и похищении кассет с деньгами на территории Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Такие преступления они совершали в течение 2020 года.

В частности, установлена их причастность к подрыву банкомата в городе Гадяч на Полтавщине. В тот день, 14 августа, злоумышленники после взрыва похитили из банкомата 322 тыс. грн. После этого правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Их искали в течение двух месяцев и вышли на их след.

Напомним, 25 сентября в Новомосковском районе банда взорвала банкомат в одном из почтовых отделений. Бойцы полицейского спецподразделения КОРД принудительно остановили их и задержали.