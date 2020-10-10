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Ракурс
Грабителей банкоматов задержали полицейские на Сумщине. Фото: news.liga.net

Банду дерзких грабителей банкоматов задержала полиция на Сумщине (ФОТО, ВИДЕО)

10 окт 2020, 14:59
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Грабителей банкоматов задержали сотрудники полиции в Сумской области.

В субботу, 10 октября, злоумышленников задержали при попытке взорвать банкомат в городе Ахтырка. Задержанными оказались жители Харьковщины — 31-летний мужчина и 17-летняя девушка. Оказалось, что мужчина уже раньше имел проблемы с законом из-за разбоя. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Задержанные подозреваются в подрывах банкоматов и похищении кассет с деньгами на территории Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Такие преступления они совершали в течение 2020 года.

В частности, установлена их причастность к подрыву банкомата в городе Гадяч на Полтавщине. В тот день, 14 августа, злоумышленники после взрыва похитили из банкомата 322 тыс. грн. После этого правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Их искали в течение двух месяцев и вышли на их след.

Задержали грабителей банкоматов. Фото: НПУ

Задержали грабителей банкоматов. Фото: НПУ


Напомним, 25 сентября в Новомосковском районе банда взорвала банкомат в одном из почтовых отделений. Бойцы полицейского спецподразделения КОРД принудительно остановили их и задержали.

Источник: Ракурс


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