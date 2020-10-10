Автомобиль «Лука» из мусора. Фото: Eindhoven University of Technology

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Спортивный автомобиль из переработанных отходов разработали в Нидерландах.

Машину создали студенты технологического университета Эйндховена. Таким образом изобретатели показали возможность повторного использования отходов, поскольку ежегодно человечество производит более 2 млрд т мусора. Об этом сообщается на веб-странице Eindhoven University of Technology.

Необычное транспортное средство Luca почти полностью сделано из мусора. Для создания авто студенты использовали льняную ткань и переработанный пластик, большая часть которого была выловлена в океане. Кузов «Луки» сделан из материала, который используется в детских игрушках и кухонном оборудовании.

«Покрасили» машину с помощью цветной пленки. Сиденья авто наполнили кокосовой стружкой и конским волосом, а чехлы сделали из переработанного пластика.

Авто оснастили двумя электродвигателями, которые могут разогнать машину до 90 км/ч. Транспортное средство весит в два раза меньше современного авто — почти 400 кг. На одном заряде Luca может проехать более 220 км.

Напомним, ученые Австралии подсчитали, что на морском дне находится около 14 млн т микропластика. Таким образом оказалось, что количество пластика в океане в разы выше, чем считалось ранее.