Сколько микропластика лежит на дне океана, рассказали ученые

Микропластик в океане. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/n144837-skolko-mikroplastika-lejit-na-dne-okeana-rasskazali-uchenye.html

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Загрязнение пластиком океанов является одной из ключевых причин глобального потепления. Австралийские ученые подсчитали, что на морском дне находится около 14 млн тонн микропластика.

Это результат огромного количества мусора, который каждый год попадает в Мировой океан. Об этом сообщает Naked science.

Отмечается, что каждый год в моря и океаны попадает огромное количество пластика, и с каждым годом эта тенденция только увеличивается. Со временем пластик разрушается и оседает на морском дне в виде мелких частиц, которые могут наносить вред подводным жителям.

При помощи роботизированной подводной лодки ученые собрали образцы с глубин от 1 тыс. 655 м до 3 тыс. 62 м у берегов южной Австралии. Количество найденного микропластика варьировалось от нуля до 13,6 фрагмента на один грамм сухого осадка.

Таким образом, исследователям удалось установить, что количество пластика в океане в разы выше, чем считалось ранее. При этом, число фрагментов микропластика на дне увеличивалось по мере того, как это же число росло на поверхности океана, а также с увеличением наклона морского дна.

Напомним, ранее мы сообщали, что в человеческий организм в процессе питья воды ежемесячно попадают несколько граммов микропластика. Эти маленькие кусочки пластика могут образоваться в результате распада большего пластика или микрошариков, которые используются в средствах личной гигиены.